Полпред президента Александр Гуцан рассматривается на пост генпрокурора России

Александр Гуцан, выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета, где учился вместе с Дмитрием Медведевым и Константином Чуйченко, имеет обширный опыт работы в прокуратуре. Он начал карьеру в прокуратуре Ленинграда, занимал пост замдиректора ФССП, а с 2007 по 2018 год был заместителем генерального прокурора. После этого он был назначен полпредом в СЗФО.