Полпред президента Александр Гуцан рассматривается на пост генпрокурора России

На пост генерального прокурора России рассматривается кандидатура полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Источники, близкие к администрации президента, и федеральные чиновники подтвердили, что Гуцан находится в списке кандидатов.
25 августа генеральный прокурор Игорь Краснов направил заявление на должность председателя Верховного суда России.
Александр Гуцан, выпускник юридического факультета Ленинградского государственного университета, где учился вместе с Дмитрием Медведевым и Константином Чуйченко, имеет обширный опыт работы в прокуратуре. Он начал карьеру в прокуратуре Ленинграда, занимал пост замдиректора ФССП, а с 2007 по 2018 год был заместителем генерального прокурора. После этого он был назначен полпредом в СЗФО.
Политологи отмечают, что назначение Гуцана обеспечит преемственность, так как он пользуется репутацией проверенного, компетентного и надежного специалиста в прокурорской среде. Эксперты также характеризуют его как дотошного, аккуратного и исполнительного работника, строго придерживающегося законодательства, передает РБК.
По данным СМИ, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин также является одним из претендентов на пост главы Верховного суда РФ. Сейчас срок полномочий главы Следственного комитета подходит к концу, и нового указа о продлении, согласно источнику, пока нет.