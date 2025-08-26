Названы самые популярные города России для переезда

«Мы исходим из того, что за качество жизни люди “голосуют ногами”, перебираясь туда, где им будет лучше. Туда, где выше доходы и доступность жилья, качество медицины и образования, чище вода и воздух, лучше экология и климат, выше безопасность, а также прочие составляющие качества жизни людей», — объяснил автор.