Юрист раскрыл, кто возместит ущерб от травмы на удаленке

«Например, если сотрудник получил ожог из-за возгорания служебного ноутбука, этот случай подлежит расследованию как производственный. В таком случае работник может рассчитывать на страховые выплаты через Социальный фонд РФ. А вот травма, полученная во время обеденного перерыва или при выполнении бытовых дел не будет признана связанной с производством», — разъяснил Волковой.