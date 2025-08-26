Bild: Берлин удвоит финансовую помощь Украине до девяти миллиардов евро ежегодно

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил, что власти ФРГ намерены ежегодно выделять на поддержку Украины девять миллиардов евро. Об этом он сообщил во время своего визита в Киев.
По словам политика, Германия продолжит оказывать Украине существенную финансовую помощь, размер которой составит девять миллиардов евро каждый год, пишет немецкая газета Bild.
Кроме того, 11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил два миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Средства из резервного фонда президента Азербайджана выделят министерству энергетики Украины для закупки и поставки электрооборудования.
Ранее стало известно, что США прекратили бесплатные поставки вооружений Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что Киев по-прежнему получает американское оружие, но теперь исключительно на платной основе.
В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия Украине за счет Европейского союза будут продолжаться, независимо от встречи представителей России и США на Аляске.