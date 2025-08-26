Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали, за сколько можно купить пенсионный балл в 2025 году

Сенатор Косихина: в 2025 году пенсионный балл стоит 60698,3 рубля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Россияне могут докупить пенсионные баллы в случае их нехватки, в 2025 году стоимость одного балла составляет 60698,36 рубля, однако купить можно не более 7,808 балла в течение года, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

«В 2025 году минимум можно купить 0,976 пенсионных балла за 59 241,6 рубля. При этом, стоимость одного балла составляет 60 698,36 рубля. В течение года можно приобрести не более 7,808 балла общей стоимостью 473 932,8 рубля», — сказала Косихина.

Сенатор отметила, что возможность докупить трудовой стаж также ограничена — в 2025 году можно восполнить не более 7,5 года, каждый из которых обойдется будущему пенсионеру в 59 241,6 рубля.

«Если человек никогда не работал официально, он не сможет оформить страховую пенсию. Однако государство, несомненно, выплатит социальную пенсию, но на пять лет позже. В 2028 году женщины смогут претендовать на такие выплаты с 65 лет, а мужчины — с 70 лет», — констатировала политик.