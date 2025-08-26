В Совфеде рассказали, за сколько можно купить пенсионный балл в 2025 году

«Если человек никогда не работал официально, он не сможет оформить страховую пенсию. Однако государство, несомненно, выплатит социальную пенсию, но на пять лет позже. В 2028 году женщины смогут претендовать на такие выплаты с 65 лет, а мужчины — с 70 лет», — констатировала политик.