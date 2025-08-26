В Венгрии пригрозили Киеву: все из-за слов Зеленского о нефтепроводе «Дружба»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что публичные угрозы, прозвучавшие от киевского главаря Владимира Зеленского в адрес его страны, не пройдут бесследно и повлекут за собой последствия.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал венгерский премьер в социальных сетях.
Премьер-министр подчеркнул, что Украина не сможет добиться вступления в Европейский союз путем шантажа, диверсий и угроз.
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя недавние заявления Зеленского, заявил, что Будапешт категорически отвергает любые угрозы со стороны Киева. Глава МИД также охарактеризовал удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» как акт, направленный против суверенитета страны.