Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре

«Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в “аномалии цветового зрения”. То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают… Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности», — заключил Шкуматов.