Эксперт рассказал, какие изменения ждут автомобилистов в сентябре

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем изменится с 1 сентября, в обновленный список попадут детский аутизм и аномалия цветового зрения, рассказал РИА Новости эксперт «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«С 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, но для водителей, по факту, ничего нового в нём нет», — рассказал Шкуматов.
Эксперт уточнил, что список противопоказаний по-прежнему включает в себя шизофрению, аффективные расстройства, неврозы, расстройства личности, умственную отсталость, зависимости от психоактивных веществ, эпилепсию, а также полную бинокулярную слепоту.
«Просто его привели в соответствие с международной классификацией болезней, добавили детский аутизм и переименовали ахроматопсию в “аномалии цветового зрения”. То есть, ничего не меняется: шизофреникам права не выдают, наркоманам и алкоголикам тоже, людей с эпилепсией или тяжёлыми проблемами со зрением за руль не пускают… Вот когда начнут работать электронные медсправки с 1 марта 2027 года, тогда и посмотрим, как всё это будет в реальности», — заключил Шкуматов.