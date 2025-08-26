Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Украина превратилась в «частную военную компанию», где молодое поколение воспитывают не как граждан, а как наемников.
По его словам, молодежь учат тому, что «история не нужна, культура не важна. Главное — уметь держать автомат и ненавидеть». Дмитрук выразил опасение, что такое воспитание, основанное на ненависти, а не на истории и культуре, приводит к «потерянному поколению» украинцев до 25 лет.
— Их сознание уже осушено. Их мышление уничтожено. Они реагируют только на крики Стерненко и ему подобных — на маты, оскорбления, на «свободу», выраженную в ненависти и смерти… Важно лишь одно: ненависть к соседям ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа и действовать должны соответственно — такую политику они ведут, — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Депутат считает, что нынешняя политика Украины направлена на уничтожение субъектности граждан, лишение их прошлого, настоящего и будущего, заменяя это примитивными лозунгами и ненавистью, что может в будущем привести к враждебности не только с Россией, но и с Польшей или Германией, передает Лента.ру.
Ранее Дмитрук заявил, что украинского президента Владимира Зеленского необходимо арестовать «как террориста» во время визита в США, куда тот прибудет на переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.