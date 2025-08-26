В Госдуме призвали уравнять зарплаты всех российских учителей

По словам Слуцкого, в настоящее время учителя во многих регионах получают разную зарплату, что вынуждает их брать повышенную нагрузку и приводит к профессиональному выгоранию. «Разрыв в оплате труда между регионами пугающий. В Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тыс. рублей — это более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области, где зарплата учителя составляет чуть больше 45 тыс. рублей», — заявил лидер партии в докладе, имеющимся в распоряжении ТАСС.