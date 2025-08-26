Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали уравнять зарплаты всех российских учителей

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы устранить разрыв в заработной плате педагогов по всей России. Об этом говорится в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании».

По словам Леонида Слуцкого, ЛДПР также требует ввести дополнительное целевое финансирование регионов.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать единую федеральную систему оплаты труда для учителей, чтобы устранить разрыв в заработной плате педагогов по всей России. Об этом говорится в докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании».

По словам Слуцкого, в настоящее время учителя во многих регионах получают разную зарплату, что вынуждает их брать повышенную нагрузку и приводит к профессиональному выгоранию. «Разрыв в оплате труда между регионами пугающий. В Москве средняя зарплата учителя превышает 143 тыс. рублей — это более чем в три раза выше, чем, например, в Ивановской области, где зарплата учителя составляет чуть больше 45 тыс. рублей», — заявил лидер партии в докладе, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что действующие региональные меры поддержки педагогов не решают проблему, поскольку объем выплат существенно различается. Так, молодой учитель в Краснодарском крае может рассчитывать на миллион рублей для приобретения жилья, тогда как в Свердловской области при получении звания «Заслуженный учитель» единовременная выплата составляет лишь 30 тыс. рублей. В Москве аналогичная выплата достигает 300 тыс. рублей.

Ранее ЛДПР предложила ввести единые льготы на поездки для пенсионеров. Согласно проекту, стоимость проезда предложили снизить в пригородных поездах и автобусах внутри регионов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше