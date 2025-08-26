Ричмонд
В Красноярске на сутки изменят схемы движения трамваев

На правобережье Красноярска с 22 часов 29 августа до 16 часов 30 августа будет прекращена работа трамваев № 2 и изменятся схемы движения трамваев №№ 4 и 5.

Причина — ремонт путей на пересечении улиц Мичурина и Щорса, сообщили в департаменте транспорта.

Трамваи № 4 временно будут двигаться по следующей схеме: конечная остановка «КрасТЭЦ» — пр. имени газеты «Красноярский рабочий» — остановка Предмостная площадь — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября — остановка «Трамвайное депо» — ул. Александра Матросова — пр. имени газеты «Красноярский рабочий» — «КрасТЭЦ».

Движение трамваев № 5 будет осуществляться по маршруту: «поселок Энергетиков» — ул. Говорова — ул. Волжская — ул. Мичурина — ул. Щорса — ул. 60 лет Октября — ул. Александра Матросова — остановка «Предмостная площадь» — ул. Александра Матросова — ул. 60 лет Октября — ул. Щорса — ул. Мичурина — ул. Волжская — ул. Говорова — конечная остановка «поселок Энергетиков».

«​После окончания проведения работ движение трамвайных вагонов будет восстановлено согласно установленным схемам движения», — рассказали в мэрии.