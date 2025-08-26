В Красноярск привезут мощи святителя Тихона. Об этом рассказали в пресс-службе епархии. Помолиться и обратить к патриарху свои прошения о наступлении мира, об укреплении веры, а также о благоденствии в наших домах и семьях, можно будет в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Сурикова, 26. Ковчег с мощами будет находиться 8 и 9 сентября.