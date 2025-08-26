Пожизненно осужденный лидер банды Аслан Гагиев попросился на СВО

Аслан Гагиев, известный как «Джако» и отбывающий пожизненное заключение за преступления, попросил отправить его в зону специальной военной операции (СВО).
Экс-лидер крупной киллерской группировки, отбывающий наказание в ИК-1 «Мордовская зона», подал соответствующее заявление. Ранее случаи заключения контрактов с пожизненно осужденными не фиксировались официально, однако, по данным источников, у Гагиева есть шанс попасть на фронт.
В последнее время в Северной Осетии распространяется голосовое сообщение, предположительно записанное Гагиевым, в котором он заявляет о своем нахождении в российском приграничье и обещает «всех победить». Защитник лидера преступного сообщества отказался комментировать эту информацию, как и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).
По данным «Ъ», что шансы Гагиева сменить статус заключенного на штурмовика неопределенны. Законодательство запрещает привлекать к участию в СВО осужденных за педофилию, терроризм и госизмену, а пожизненно осужденным участие в боевых действиях не рекомендуется, хотя и допускаются исключения. В случае участия в СВО и получения госнаграды, у Аслана Гагиева может появиться возможность выйти на свободу.
Андрей Быков, входивший в состав банды Сергея Цапка, погиб в зоне проведения СВО. Как сообщает Baza, это произошло еще в апреле 2025 года, однако родственникам сообщили о его смерти лишь недавно. В 2013 году Быков был приговорен к 20 годам заключения. По данным СМИ, он участвовал в нападении на семью фермера Аметова в станице Кущевской, хотя, по версии следствия, лично никого не убивал.