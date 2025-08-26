Пожизненно осужденный лидер банды Аслан Гагиев попросился на СВО

Андрей Быков, входивший в состав банды Сергея Цапка, погиб в зоне проведения СВО. Как сообщает Baza, это произошло еще в апреле 2025 года, однако родственникам сообщили о его смерти лишь недавно. В 2013 году Быков был приговорен к 20 годам заключения. По данным СМИ, он участвовал в нападении на семью фермера Аметова в станице Кущевской, хотя, по версии следствия, лично никого не убивал.