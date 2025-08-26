Ответят за слова: Милонов предрёк возмездие треш-стримерам после ареста Маркаряна

Вот так вот мы переходим от эпохи, когда треш-стримеры, которые в интернете не стеснялись признаваться и рассказывать о всяких гадостях и обливать помоями других, они увидят, что есть и ответственность неминуемая за то, что они делают. Поэтому хорошо, что государство взялось за это дело.
Виталий Милонов.
Депутат Государственной думы.
Депутат выразил уверенность, что адвокаты будут пытаться любыми способами защитить своего подзащитного, в связи с чем оперативникам предстоит сложная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску потерпевших. Милонов подчеркнул, что за подобные преступления предусмотрено очень строгое наказание, а сам Маркарян, по его мнению, уже наговорил себе минимум на 12 лет лишения свободы по 132-й и 134-й статьям УК РФ («Насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — Прим. Life.ru), при этом количество эпизодов может возрасти.
Милонов убеждён, что блогера необходимо изолировать от общества, поскольку он может попытаться скрыть улики и воспрепятствовать следствию, несмотря на то что не представляет непосредственной физической опасности. Парламентарий призвал обеспечить проведение всего процесса в строгом соответствии с законом, чтобы исключить любые попытки со стороны других блогеров оправдать или обелить предполагаемые преступления Маркаряна.
Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. В настоящий момент он задержан и отправлен под арест. В полиции уточнили, что женоненавистник прятался от силовиков в багажнике при попытке скрыться из страны.