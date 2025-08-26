Ответят за слова: Милонов предрёк возмездие треш-стримерам после ареста Маркаряна

Депутат выразил уверенность, что адвокаты будут пытаться любыми способами защитить своего подзащитного, в связи с чем оперативникам предстоит сложная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и поиску потерпевших. Милонов подчеркнул, что за подобные преступления предусмотрено очень строгое наказание, а сам Маркарян, по его мнению, уже наговорил себе минимум на 12 лет лишения свободы по 132-й и 134-й статьям УК РФ («Насильственные действия сексуального характера», «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», — Прим. Life.ru), при этом количество эпизодов может возрасти.