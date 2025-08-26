Какие изменения ждут автомобилистов РФ в сентябре

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила допуска к вождению, которые расширяют перечень медицинских противопоказаний. В него включены частичная цветовая слепота, нарушения восприятия красного и зеленого цветов, а также общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.