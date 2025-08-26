Восемь украинских боевиков были доставлены к следователям в Курской области

В действиях восьми украинских военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области, выявлены признаки преступлений против гражданского населения. Задержанные переданы военным следователям для проведения допросов. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.
«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса», — передает собеседник агентства.
По его словам, украинские военнопленные в разное время нелегально пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область. Сейчас они дают подробные показания о преступлениях против мирных жителей, уточнили в правоохранительных органах.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города Енакиево на территории ДНР, осуществленного украинскими вооруженными формированиями.