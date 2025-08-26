Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь украинских боевиков были доставлены к следователям в Курской области

В действиях восьми боевиков ВСУ выявлены признаки преступлений против мирного населения.

Источник: Комсомольская правда

В действиях восьми украинских военнослужащих, ранее захваченных в плен в Курской области, выявлены признаки преступлений против гражданского населения. Задержанные переданы военным следователям для проведения допросов. Об этом правоохранительные органы сообщили ТАСС.

«Всего за месяц задержаны восемь украинских боевиков, сдавшихся в плен. Из них трое задержаны за минувшую неделю. Все они доставлены военным следователям для проведения допроса», — передает собеседник агентства.

По его словам, украинские военнопленные в разное время нелегально пересекли российскую границу и вторглись в Курскую область. Сейчас они дают подробные показания о преступлениях против мирных жителей, уточнили в правоохранительных органах.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела города Енакиево на территории ДНР, осуществленного украинскими вооруженными формированиями.