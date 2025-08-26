Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не советы, а участие: психолог рассказала, как говорить с человеком, узнавшим о раке

Психолог Ткаченко перечислила шаги поддержки близких с диагнозом рак.

Источник: Комсомольская правда

Когда у человека обнаруживают онкологию, испытание переживают не только он сам, но и его близкие. Психолог, автор книги издательства «Комсомольская правда» «Окно в жизнь. Психология онкозаболеваний. Как помочь себе и близким» Галина Ткаченко рассказала KP.RU, какие правила общения помогут поддержать человека и сохранить в нем силы для борьбы.

— Тем, кто рядом, предстоит быть гибкими и прислушиваться к состоянию близкого человека. Поэтому как для онкопациентов, так и для их родственников существуют группы психологической поддержки, они могут стать большим подспорьем на этом пути, — подчеркнул эксперт.

По словам Ткаченко, важно сохранять привычный образ жизни, поддерживать творческие занятия и самостоятельность. Не стоит делать за человека то, с чем он может справиться сам. Это помогает ему ощущать контроль над своей жизнью. А если больной хочет побыть один, лучше не настаивать, а просто дать понять, что вы рядом.

Поддержка может быть очень простой. Достаточно искренне сказать «я готов быть с тобой». Иногда помощь заключается не в советах, а в том, чтобы выслушать и разделить эмоции. Как отметила специалист, при этом родным важно помнить и о собственных ресурсах, ведь эмоциональная нагрузка на них также велика.