Красноярцев предупреждают о грозе и дождях во вторник 26 августа

Сегодня жителей краевой столицы ожидает переменчивая погода с дождями и возможными грозами. По данным синоптиков, день будет облачным с кратковременными прояснениями.
Температурный режим сохранится на уровне ниже климатической нормы для конца августа. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем воздух прогреется лишь до +20…+22 градусов.
Ожидаются кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, 5−10 м/с, что усилит ощущение прохлады.
Рекомендации для горожан:
Воздержаться от длительных прогулок без зонтов и дождевиков;
Водителям быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости;
Одеться теплее, учитывая прохладную температуру;
Обеспечить безопасность домашних животных во время грозы.
Такая погода обусловлена влиянием циклона с северо-запада.