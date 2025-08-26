Ричмонд
Красноярцев предупреждают о грозе и дождях во вторник 26 августа

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 44% 760 мм рт. ст. +26°

Сегодня жителей краевой столицы ожидает переменчивая погода с дождями и возможными грозами. По данным синоптиков, день будет облачным с кратковременными прояснениями.

Температурный режим сохранится на уровне ниже климатической нормы для конца августа. Ночью столбики термометров покажут +13…+15 градусов, днем воздух прогреется лишь до +20…+22 градусов.

Ожидаются кратковременные дожди, а во второй половине дня возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, 5−10 м/с, что усилит ощущение прохлады.

Рекомендации для горожан:

Воздержаться от длительных прогулок без зонтов и дождевиков;

Водителям быть внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости;

Одеться теплее, учитывая прохладную температуру;

Обеспечить безопасность домашних животных во время грозы.

Такая погода обусловлена влиянием циклона с северо-запада.