Точки продажи сим-карт в России оборудуют видеокамерами

Теперь для заключения договоров на услуги связи при предоставлении документа, удостоверяющего личность, эти помещения должны быть обеспечены средствами видеофиксации. Такие видеокамеры должны позволять осуществлять фиксацию действий представителя оператора связи и гражданина, с которым заключается договор, а также хранение данных не менее 30 календарных дней, указано в документе.