В Госдуме предложили уравнять зарплаты учителей по всей России единым федеральным стандартом

В Госдуме высказались за создание единой федеральной системы оплаты труда учителей, которая позволит уравнять заработные платы педагогов во всех регионах России. Такая мера направлена на снижение социального неравенства в школьном образовании и повышение статуса профессии. Об этом пишет ТАСС.