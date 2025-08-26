У задержанного зама Хинштейна обнаружили дорогие автомобили

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн ранее проинформировал о задержании исполняющего обязанности заместителя губернатора региона Владимира Базарова. По словам Хинштейна, следственные мероприятия связаны с профессиональной деятельностью Базарова в Белгородской области, где он ранее занимал аналогичную должность. Как уточняется, предварительно речь идет о деле, связанном со строительством оборонительных объектов. Базаров ранее занимал пост заместителя губернатора Белгородской области, курируя строительную сферу. Что известно о задержании врио замгубернатора Базарова и кто проходил по этому делу ранее — в материале URA.RU.