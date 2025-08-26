Орбан: Угрозы Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий

По словам Орбана, Зеленский признал, что Украина наносит удары по трубопроводу «Дружба» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Евросоюз, что, по мнению венгерского премьера, подтверждает правильность решения Будапешта. Орбан подчеркнул, что шантаж, взрывы и угрозы не помогут Украине присоединиться к ЕС, и предупредил, что слова Зеленского будут иметь последствия.