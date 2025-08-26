Москва
+12°
переменная облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Угрозы Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес его страны не останутся без последствий.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что открытые угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес его страны не останутся без последствий.

По словам Орбана, Зеленский признал, что Украина наносит удары по трубопроводу «Дружба» из-за отказа Венгрии поддержать ее вступление в Евросоюз, что, по мнению венгерского премьера, подтверждает правильность решения Будапешта. Орбан подчеркнул, что шантаж, взрывы и угрозы не помогут Украине присоединиться к ЕС, и предупредил, что слова Зеленского будут иметь последствия.

— Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решени, — цитирует Орбана ТАСС.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что очень зол в связи с ударами Украины по нефтепроводу «Дружба». При этом глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто об атаках на нефтепровод «Дружба» призвал его «не указывать» Владимиру Зеленскому.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше