Забег, граффити и море активностей: во Владивостоке с размахом отметят День знаний

Владивосток готовится к масштабному празднованию Дня знаний (0+), которое состоится в субботу, 30 августа, на набережной Спортивной гавани. Администрация города представила насыщенную программу, которая объединит спорт, творчество, музыку и образование. Жителей и гостей города ждут «Забег первых» (6+) с фирменными футболками, три тысячи порций бесплатного мороженого, «Битва хоров» (6+) школьных коллективов, выступление популярной певицы ASAMMUELL (16+), а также десятки мастер-классов и интерактивных площадок. Параллельно традиционные мероприятия состоятся и у Музея Арсеньева на Светланской. Подробности — в материале PrimaMedia.
Первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко подчеркнул, что Владивосток — один из немногих городов, где начало учебного года становится по-настоящему масштабным общегородским праздником, а не ограничивается лишь школьными линейками. Он анонсировал насыщенную программу, которая ждет горожан.
— Одним из приятных сюрпризов для участников мероприятия станут три тысячи порций мороженого от постоянного партнера города — фабрики «УРСА». Холодные лакомства будут раздавать на спортивных активностях, забегах и других локациях. Кульминацией вечера станет выступление хедлайнера — популярной российской певицы ASAMMUELL, которая уже выступала во Владивостоке три года назад, — рассказал он.
День знаний начнётся в 11.30 с традиционного физкультурного мероприятия «Забег первых». Дети от 6 до 11 лет побегут по набережной Спортивной гавани, стартуя у филиала Национального центра «Россия», и финишируя у фонтана. Для создания особой атмосферы и духа единства все участники забега получат фирменные футболки с символикой события, которые не только подчеркнут массовость, но и останутся на память об этом дне. Анна Кашицына, председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Приморского края, отдельно отметила, что для участия в забеге обязательна предварительная регистрация на сайте и подача заявки по этой ссылке. Это поможет организаторам обеспечить безопасность и комфорт для всех бегунов.
Но на этом спортивная программа не заканчивается. Параллельно пройдут забеги для воспитанников спортивных секций Владивостока, а на центральной площадке гостей ждут зрелищные экстремальные выступления.
— Мы обнаружили интересное пересечение нашей деятельности со школьной программой. И чтобы показать, что учеба — это увлекательно, мы придумали активность «Школьный дневник» (6+). Участники праздника смогут получить символический дневник, пройти на наших площадках несколько необычных «уроков», получить за это «оценки» и в конце обменять их на памятные сувениры, — уточнила Анна Кашицына.
Кроме того, будут организованы тематические мастер-классы. Ребята смогут попробовать себя в самых разных видах творчества: например, своими руками посадить цветок или сделать уникальную закладку для учебников.
Директор МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского творчества» Андрей Волков рассказал, что на Спортивной набережной пройдет «Битва хоров». В ней примут участие 16 зарегистрированных школьных хоровых коллективов — не профессиональных, а тех детей, которые занимаются пением по зову души с поддержкой педагогов. Победителей выберет профессиональное жюри, а зрители смогут поддержать коллективы.
Одновременно на площадке амфитеатра начнется динамичный танцевальный баттл для творческих коллективов города, а на главной сцене после определения лучшего хора стартует дневная концертная программа с участием ведущих коллективов школ искусств и известных вокалистов Владивостока.
— С 12.00 и до вечера на набережной развернутся другие площадки. Здесь начнет работу школьная ярмарка, где учащиеся представят собственноручно созданные поделки: игрушки, открытки и многое другое. Рядом разместятся тематические шатры с более чем 10-ю мастер-классами по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Уверен, что каждый ребенок и его родители найдут здесь занятие по душе, — подчеркнул Андрей Волков.
Кроме того, он упомянул, что партнер праздника, сеть ресторанов «Супра», проведет для детей кулинарный мастер-класс «Моя первая хинкалька» (6+). Для любителей уличного искусства будет организована зона граффити, где под руководством наставников ребята смогут разрисовать специальные конструкции и почувствовать себя художниками. Также в рамках программы на главной сцене перед выступлением главного артиста запланирован диджей-сет. Всего в празднике примут участие более 700 юных артистов.
