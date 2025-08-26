Забег, граффити и море активностей: во Владивостоке с размахом отметят День знаний

День знаний начнётся в 11.30 с традиционного физкультурного мероприятия «Забег первых». Дети от 6 до 11 лет побегут по набережной Спортивной гавани, стартуя у филиала Национального центра «Россия», и финишируя у фонтана. Для создания особой атмосферы и духа единства все участники забега получат фирменные футболки с символикой события, которые не только подчеркнут массовость, но и останутся на память об этом дне. Анна Кашицына, председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение Первых» Приморского края, отдельно отметила, что для участия в забеге обязательна предварительная регистрация на сайте и подача заявки по этой ссылке. Это поможет организаторам обеспечить безопасность и комфорт для всех бегунов.