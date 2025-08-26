Врач рассказала, кому нужно с осторожностью есть арбуз

Специалист также добавила, что при индивидуальной непереносимости лактозы арбуз вызывает сильный дискомфорт в ЖКТ — тошноту, диарею и вздутие. А еще арбуз не стоит давать детям до трех лет, так как существует высокий риск аллергии.