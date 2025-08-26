Врач рассказала, кому нужно с осторожностью есть арбуз

Пациентам с сахарным диабетом второго типа и с сердечной недостаточностью следует употреблять арбуз с особой осторожностью. Также злоупотреблять полосой ягодой нельзя людям с заболеваниями панкреатит и колит, сообщила РИА Новости глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Подмосковья Зарема Тен.
«Арбуз следует употреблять строго ограничено пациентам с сахарным диабетом второго типа. Разрешено только 100−200 граммов в день, обязательно согласовать с эндокринологом, учитывать в общем углеводном рационе», — заявила Тен.
Она подчеркнула, что употреблять арбуз пациентам с диабетом второго типа нужно маленькими порциями по 50−100 граммов.
Также ограничить употребление арбуза необходимо при язве, гастрите и в период ремиссии. В таких случаях можно есть небольшие порции бахчевого плода по 100−150 граммов после основного приема пищи.
В то же время сердечникам и гипертоникам рекомендуется употреблять арбуз только по разрешению кардиолога, и также маленькими порциями.
Специалист также добавила, что при индивидуальной непереносимости лактозы арбуз вызывает сильный дискомфорт в ЖКТ — тошноту, диарею и вздутие. А еще арбуз не стоит давать детям до трех лет, так как существует высокий риск аллергии.
Ранее врач Тен рассказала, риски развития каких болезней может снижать включение в рацион арбуза.
