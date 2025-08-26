Пугачева рискует лишиться права на бренд «Алла Борисовна»

Артистка на данный момент проживает за границей. В октябре 2022 года она уехала в Израиль вместе с детьми, после чего подверглась активной критике в социальных сетях. С тех пор Пугачева лишь однажды вернулась в Россию — 3 ноября 2023 года, чтобы записать три песни для личного пользования. Спустя короткое время она вновь покинула страну.