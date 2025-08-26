В Хабаровском крае школьников ждёт новый обязательный предмет с 2026 года

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 2026/2027 учебного года изменится перечень обязательных школьных дисциплин, — сообщает Минпросвещения.
Согласно утверждённому документу, для получения основного общего образования ученики должны будут освоить 17 предметов.
В обязательную программу включены русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, география, математика, информатика, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, труд (технология), основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура.
Математика в новом стандарте закреплена как комплекс из четырёх модулей — алгебры, геометрии, вероятности и статистики. История будет изучаться в трёх направлениях: история России, всеобщая история и история родного края.
Главным изменением стал новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Его введут для учащихся 5−7 классов. По информации пресс-службы Минпросвещения, курс будет знакомить школьников с жизнью и поступками государственных и общественных деятелей отечественной истории. Этот предмет добавили к базовым дисциплинам вроде алгебры и физики. Цель предмета — формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Особое внимание в нём уделено не только государственным героям, но и таким темам, как патриотизм, вера в Бога, крепкая семья и многодетность — именно на них сделан упор.
Кроме того, родной язык, родная литература и второй иностранный язык больше не входят в список обязательных — они будут изучаться только по заявлению родителей. В отличие от советских лет, когда обществознание преподавалось на протяжении всей средней школы, теперь этот предмет останется только в старших классах, уступив место истории и новому духовно-нравственному курсу.
Таким образом, школьная программа в Хабаровском крае с 2026 года станет жёстко закреплённой на федеральном уровне, с акцентом на традиционные ценности и усиленное изучение истории.