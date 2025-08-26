В Хабаровском крае школьников ждёт новый обязательный предмет с 2026 года

Главным изменением стал новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Его введут для учащихся 5−7 классов. По информации пресс-службы Минпросвещения, курс будет знакомить школьников с жизнью и поступками государственных и общественных деятелей отечественной истории. Этот предмет добавили к базовым дисциплинам вроде алгебры и физики. Цель предмета — формирование мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Особое внимание в нём уделено не только государственным героям, но и таким темам, как патриотизм, вера в Бога, крепкая семья и многодетность — именно на них сделан упор.