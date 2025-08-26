Рок, Анна Асти и Depeche Mode: Россияне рассказали, какие треки сопровождают их в жизни

Возрастная аудитория слушателей распределилась следующим образом: 26−35 лет (34%), 18−25 и 35−45 лет (по 28%). Среди профессиональных групп лидируют IT-специалисты и работники образования (по 21%), а также маркетологи (16%). При этом 75% опрошенных утверждают, что профессия не влияет на их музыкальные предпочтения.