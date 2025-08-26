Рок, Анна Асти и Depeche Mode: Россияне рассказали, какие треки сопровождают их в жизни

Согласно исследованию сети фитнес-клубов DDX Fitness, результаты которого есть в распоряжении Life.ru, наиболее популярным местом для прослушивания музыки оказались фитнес-клубы, где 36% респондентов тренируются под звуковое сопровождение. На втором месте — поездки в транспорте (30%), затем следуют работа и учёба (13%), домашние дела (11%) и отдых (9%).
Для мотивации во время тренировок большинство предпочитает рок и металл (44%), включая таких исполнителей, как Disturbed, Rammstein и Linkin Park, тогда как фонк и электронная музыка занимают второе место (30%).
В рабочих условиях, особенно среди IT-специалистов, педагогов и маркетологов (58% опрошенных), 34% респондентов адаптируют жанры под задачи, переключаясь от рока к lo-fi. Среди часто упоминаемых исполнителей — Depeche Mode, Imagine Dragons и Radiohead. В автомобильных поездках популярны ритмичные треки Анны Асти, Instasamka, а также классические группы типа Depeche Mode и Linkin Park.
Возрастная аудитория слушателей распределилась следующим образом: 26−35 лет (34%), 18−25 и 35−45 лет (по 28%). Среди профессиональных групп лидируют IT-специалисты и работники образования (по 21%), а также маркетологи (16%). При этом 75% опрошенных утверждают, что профессия не влияет на их музыкальные предпочтения.
