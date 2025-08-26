Ричмонд
Yonhap: компании Южной Кореи намерены инвестировать в США еще $150 млрд

Южнокорейские компании инвестируют в США $150 млрд, помимо ранее объявленных инвестиций в $350 млрд.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации агентства Yonhap, южнокорейские корпорации намерены направить в экономику США дополнительные инвестиции в размере $150 млрд, которые дополнят ранее анонсированные вложения объемом $350 млрд.

«Чтобы открыть новую эру промышленного ренессанса и занять лидирующие позиции в мире вместе с США, южнокорейские компании планируют совокупные инвестиции в американскую экономику в размере $150 млрд», — заявил председатель Федерации корейской промышленности Рю Чжин.

Газета «Хангере» указывает, что обязательство не связано с ранее анонсированным инвестиционным фондом в $350 млрд, упомянутым в контексте соглашения о тарифах.

Напомним, что переговоры между президентами Республики Корея Ли Чжэ Меном и США Дональдом Трампом состоялись 25 августа в Вашингтоне.

Кроме этого, накануне встречи Ли Чжэ Мен признался, что на встрече с Трампом повторить участь киевского главаря Владимира Зеленского, раскритикованного американским лидером в Белом доме в феврале.

