Российские ТЦ могут остановить эскалаторы с 1 сентября

Союз торговых центров России (СТЦ) обратился в Ростехнадзор с просьбой разъяснить, смогут ли торговые центры легитимно использовать эскалаторы и траволаторы после 1 сентября 2025 года. Организация обеспокоена тем, что с 1 сентября 2025 года истекает срок действия всех ранее выданных освидетельствований, а новая система аттестации еще не утверждена.
По новым правилам, техническое освидетельствование эскалаторов и траволаторов должно проводиться ежегодно. Однако, в связи с отменой старой системы аттестации и отсутствием аккредитованных организаций для проведения нового освидетельствования, торговые центры оказались в сложной ситуации. С юридической точки зрения, эксплуатация оборудования без нового освидетельствования станет запрещена, что вынудит владельцев остановить работу эскалаторов и траволаторов.
Эксперты предлагают ввести переходный период до 1 сентября 2027 года, в течение которого освидетельствование будет проводиться по старым правилам, давая Ростехнадзору время для разработки новых норм. Также участники рынка предлагают продлить срок действия прежних сертификатов и ускорить создание списка аккредитованных лабораторий, передает «Ъ».
