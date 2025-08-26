Российские ТЦ могут остановить эскалаторы с 1 сентября

Союз торговых центров России (СТЦ) обратился в Ростехнадзор с просьбой разъяснить, смогут ли торговые центры легитимно использовать эскалаторы и траволаторы после 1 сентября 2025 года. Организация обеспокоена тем, что с 1 сентября 2025 года истекает срок действия всех ранее выданных освидетельствований, а новая система аттестации еще не утверждена.