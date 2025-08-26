Названа самая популярная схема мошенничества перед 1 сентября

«Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается “сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции” и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось», — раскрыли суть схемы специалисты.