Названа самая популярная схема мошенничества перед 1 сентября

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Звонок из приемной комиссии или деканата, уведомление о блокировке электронного дневника и предложение зарегистрироваться на образовательном ресурсе являются самыми популярными мошенническими схемами в преддверии 1 сентября, рассказали РИА Новости в группе быстрого реагирования «Билайна».
«Звонок из приемной комиссии или деканата. Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс. Далее с абонентом связывается “сотрудник Роскомнадзора, Росфинмониторинга или полиции” и сообщает: аферисты пытались взломать его аккаунты, но у них не получилось», — раскрыли суть схемы специалисты.
Чтобы защититься на будущее, жертве нужно установить «приложение банка» якобы для защиты от мошенников, однако приложение на самом деле поддельное. Далее с помощью вредоносной программы злоумышленники создают виртуальную копию банковской карты клиента и бесконтактно снимают с нее деньги, добавили эксперты.
Второй популярной схемой является уведомление о блокировке электронного дневника или доступа к образовательной платформе. «В этом случае учащемуся приходит электронное письмо или сообщение в мессенджере: доступ к важному ресурсу приостановлен, перейдите по ссылке, чтобы его восстановить», — рассказывают в компании.
Там предупреждают, что ссылка оказывается фишинговой, и с ее помощью мошенники крадут персональную информацию жертвы или выманивают у нее код к аккаунту на «Госуслугах», к банковскому приложению и так далее.
Мошенническая схема с предложением зарегистрироваться на образовательном ресурсе — это еще один способ заставить абонента перейти по фишинговой ссылке под предлогом регистрации на учебном портале или в вузовском приложении, либо вступления в студенческий чат.
«Обычно для этого требуется назвать код, включить демонстрацию экрана или запустить бота с авторизацией через “Госуслуги”, — поясняют специалисты.