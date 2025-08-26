Экс-начальника 9-го ЛДЦ Минобороны Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве

Кроме того, по делу задержан предприниматель Владимир Богданов. В ходе обыска по месту его проживания сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие. В связи с этим ему также предъявлено обвинение по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Как сообщили правоохранители, не исключено появление новых фигурантов и выявление других эпизодов преступлений коррупционного характера по этому делу.