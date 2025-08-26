Экс-начальника 9-го ЛДЦ Минобороны Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве

На данный момент Кувшинов арестован.
Бывшему руководителю Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «9-й лечебно-диагностический центр» (ЛДЦ) Минобороны РФ, генерал-майору Константину Кувшинову предъявлено обвинение в присвоении свыше 57 млн рублей. Деньги предназначались для приобретения медицинского оборудования. Сейчас мужчина находится под стражей, говорится в материалах дела.
«Возбудить в отношении генерал-майора медицинской службы Кувшинова Константина Эдуардовича уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в документах. Информацию передает ТАСС.
С февраля 2019 года по май 2025 года Кувшинов возглавлял ЛДЦ, а ранее занимал пост начальника лечебно-профилактического управления и замначальника Главного военно-медицинского управления МО РФ. В рамках данного уголовного дела проходят еще трое подозреваемых, в отношении которых также избраны меры пресечения.
Расследование ведет Главное военное следственное управление Следкома России. По информации следствия, подведомственная оборонному ведомству медорганизация в 2022 году заключила контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на сумму более 100 млн рублей для закупки и поставки оборудования. Установлено, что замначальника отдела продаж компании «Дельрус» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Константином Кувшиновым для хищения бюджетных средств путем завышения стоимости медоборудования. Полученные таким образом более 57 млн рублей были впоследствии разделены между участниками схемы.
Кроме того, по делу задержан предприниматель Владимир Богданов. В ходе обыска по месту его проживания сотрудники правоохранительных органов обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие. В связи с этим ему также предъявлено обвинение по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). Как сообщили правоохранители, не исключено появление новых фигурантов и выявление других эпизодов преступлений коррупционного характера по этому делу.