Арсен Маркарян опроверг слухи о попытке выезда из России в багажнике автомобиля

Блогер Арсен Маркарян опроверг информацию о попытке выезда из России в багажнике автомобиля. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)., подчеркнув, что подобные сведения являются ложными.
По словам Маркаряна, он регулярно ездит в Подмосковье к другу, путь занимает около часа от Москвы по Можайскому шоссе. В день задержания машину, в которой находился блогер, остановили сотрудники ДПС для проверки документов. После проверки водителя и пассажиров, включая Маркаряна, его попросили выйти из машины и поехать в отдел полиции для допроса по статье, которую ему зачитали.
«Никакого багажника не было. Видео с регистратора ДПС это подтвердит», — заявил блогер и отметил, что находится в России уже месяц, занимаясь здоровьем и рабочими вопросами.
25 августа Таганский районный суд Москвы арестовал Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Блогер свою вину не признал и заявил, что не узнает себя на видеозаписи. Секс-коуч Алекс Лесли предположил, что у Маркаряна впереди могут быть новые сложности в тюрьме.