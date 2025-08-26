Арсен Маркарян опроверг слухи о попытке выезда из России в багажнике автомобиля

По словам Маркаряна, он регулярно ездит в Подмосковье к другу, путь занимает около часа от Москвы по Можайскому шоссе. В день задержания машину, в которой находился блогер, остановили сотрудники ДПС для проверки документов. После проверки водителя и пассажиров, включая Маркаряна, его попросили выйти из машины и поехать в отдел полиции для допроса по статье, которую ему зачитали.