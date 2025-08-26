Ричмонд
Врач назвала болезни, при которых следует ограничить употребление арбузов

Употребление арбузов необходимо ограничить людям с панкреатитом, язвой или гастритом с повышенной кислотностью.

Источник: Аргументы и факты

Пациентам с сахарным диабетом второго типа следует ограничить употребление арбуза в пищу, сообщила глава центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен.

«Арбуз следует употреблять строго ограничено пациентам с сахарным диабетом второго типа. Разрешено только 100−200 граммов в день, обязательно согласовать с эндокринологом, учитывать в общем углеводном рационе, есть маленькими порциями по 50−100 граммов и не натощак», — сказала врач, которую цитирует РИА Новости.

Кроме того, ограничение также распространяется на людей, у которых выявлены панкреатит, колит, язва или гастрит с повышенной кислотностью. По словам специалиста, в период ремиссии такие пациенты могут есть арбузы небольшими порциями по 100−150 граммов после основного приема пищи.

Ещё одним поводом для ограничения употребления арбузов могут стать некоторые сердечно-сосудистые заболевания.

«Сердечная недостаточность II-III стадий или выраженная гипертония с отеками требуют ограничения жидкости, учитывая состав арбуза, его следует употреблять только по разрешению кардиолога очень маленькими порциями», — подчеркнула специалист.

Тен также напомнила, что пациенты с индивидуальной непереносимостью фруктозы могут сталкиваться с сильным дискомфортом в ЖКТ при употреблении в пищу этих плодов.

Помимо этого, арбуз не рекомендуется давать детям до трёх лет. Причиной является высокий риск аллергических реакций и трудности с перевариванием большого объема клетчатки и сахара.

Напомним, ранее врач-терапевт и гастроэнтеролог Ольга Исаева в беседе с aif.ru рассказала, как избежать отравления арбузом. В частности, опасность представляют бахчевые, выращенные с применением нитратов или других химикатов.