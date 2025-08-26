Ричмонд
Сентябрь без движения: почему с 1 сентября в ТЦ могут остановиться эскалаторы

Эскалаторы и траволаторы в торговых центрах могут остановиться с сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России прекращают действовать все ранее выданные свидетельства о допуске в эксплуатацию эскалаторов и траволаторов, оформленные до 1 сентября 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом, как утверждает издание, легальной возможности продлить их действие в настоящее время не предусмотрено.

«Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период», — передает издание.

Как сообщает издание, из-за отмены прежнего порядка аттестации экспертных организаций и отсутствия нового регламента в России не осталось аккредитованных органов, уполномоченных проводить оценку объектов в торговых центрах.

Накануне в Госдуме предложили полностью запретить прокат электросамокатов.