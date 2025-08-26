Ричмонд
Росавиация ограничила работу аэропорта города-миллионника

В аэропорту Нижнего Новгорода ранним утром во вторник, 26 августа, ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Нижнего Новгорода ранним утром во вторник, 26 августа, ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород (Стригино). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Цель введения ограничения — обеспечить безопасность полетов.

Отметим, что с 21:51 понедельника временные ограничения также действуют в аэропорту Волгограда.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово едва не столкнулись два самолета.

