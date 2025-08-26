В Австралии продолжают появляться таинственные шары — власти проводят расследование

На пляжах Нового Южного Уэльса вновь обнаружены загадочные шары неизвестного происхождения, сообщает The Guardian. Специалисты Управления по охране окружающей среды штата (EPA) оперативно очистили побережье. Пока неясно, связаны ли эти образования с аналогичными, найденными у берегов Сиднея в январе, когда в образцах выявили углеводороды, жирные кислоты, кишечную палочку и следы пемзы — пористого вулканического стекла.