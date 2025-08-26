Ричмонд
В Австралии продолжают появляться таинственные шары — власти проводят расследование

На пляжах Нового Южного Уэльса вновь обнаружены загадочные шары неизвестного происхождения, сообщает The Guardian.

На пляжах Нового Южного Уэльса вновь обнаружены загадочные шары неизвестного происхождения, сообщает The Guardian. Специалисты Управления по охране окружающей среды штата (EPA) оперативно очистили побережье. Пока неясно, связаны ли эти образования с аналогичными, найденными у берегов Сиднея в январе, когда в образцах выявили углеводороды, жирные кислоты, кишечную палочку и следы пемзы — пористого вулканического стекла.

Профессор химии из университета Нового Южного Уэльса отметил, что шары обладают крайне неприятным запахом. Предполагается, что их появление связано с сбоями в работе канализационной системы, которая давно требует ремонта и испытывает повышенную нагрузку из-за роста населения.

Также рассматривается версия попадания шаров в воду через ливневую канализацию или с судов, проходящих мимо штата. Совет центрального побережья рекомендовал временно воздержаться от посещения пляжей с обнаруженными шарами. Образцы уже направлены на исследование.

Ранее в Южной Австралии фиксировалось появление таинственной морской пены, которая привела к массовой гибели морских обитателей. Эксперты связывали это явление с цветением микроводорослей, вызванным застойными водами и повышенной температурой.

Также исследователь Дмитрий Савва заявил, что подавляющему большинству аномальных явлений находятся объяснения.