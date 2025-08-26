Известный бизнесмен погиб при ДТП в Москве: подробности

Бизнесмен Сергей Белюскин врезался в отбойник на спорткаре Aston Martin на Живописном мосту на западе Москвы, когда ему стало плохо за рулем. Предприниматель скончался. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
«Предварительно, 57-летнему Белюскину стало плохо с сердцем, когда он ехал за рулем Aston Martin, в результате мужчина потерял управление и врезался в отбойник. Прибывшие на место медики констатировали смерть бизнесмена», — сказал собеседник агентства.
Согласно открытым данным, Белюскин являлся главой компании «Скат».
Утром 25 августа в Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, около 4 часов, когда было еще темно, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с LADA Vesta. По инерции Kia продолжила движение и врезалась во встречный Geely Atlas.
В ДТП не обошлось без жертв: на месте скончались водитель и пассажир Kia Rio. Пострадали водитель Geely и трое его пассажиров, в том числе — девятилетний и пятилетний. Позже Госавтоинспекция поделилась кадрами происшествия.
В Белоруссии 25 августа произошло жуткое ДТП в Ивацевичском районе — в аварии погибли сразу пять человек, госпитализирован ребенок. Водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Volkswagen и грузовиком MAN.
В Магнитогорске Челябинской области водитель автомобиля «Волга» спровоцировал сразу два ДТП в течение одного дня. Пострадали при этом три машины с небольшой разницей во времени.
При этом, согласно данным московского управления Госавтоинспекции, в столице за прошедшую неделю, с 18 по 24 августа 2025 года, произошло 153 дорожно-транспортных происшествия. Эти аварии унесли жизни семи человек, еще 164 человека получили травмы различной степени тяжести.
Ночь на 24 августа в Сысертском районе закончилась ДТП, вызванным погоней за популярностью в социальных сетях. Свердловчанка попыталась снять эффектный видеоролик во время езды, но выпала из машины на ходу.