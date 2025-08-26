Известный бизнесмен погиб при ДТП в Москве: подробности

Утром 25 августа в Ростовской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, около 4 часов, когда было еще темно, водитель Kia Rio выехал на встречную полосу. Здесь автомобиль столкнулся с LADA Vesta. По инерции Kia продолжила движение и врезалась во встречный Geely Atlas.