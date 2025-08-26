В Новосибирске оползень разрушил забор из-за проливных дождей

Потоки воды размыли грунт в пойме рек 1-я и 2-я Ельцовка в Заельцовском районе.
Обрушение грунта повредило ограждение у здания номер 23 по Кавалерийской улице. Информацию об этом предоставили в департаменте, отвечающем за дорожное хозяйство и благоустройство города.
Интенсивные дожди, прошедшие 23 и 24 августа, стали причиной размытия почвы в ряде мест. В частности, повреждения зафиксированы и вблизи остановки общественного транспорта «Северная». Согласно заявлению городских властей, для предотвращения дальнейшей эрозии склона возведены заграждения из мешков, наполненных песком.
Дорожные службы принимают необходимые меры для защиты территории от дальнейших разрушений до начала основных восстановительных мероприятий.
В настоящее время проводится анализ причин произошедшего обрушения с привлечением подрядной организации, которая осуществляла работы на данном участке местности в текущем году. Предварительные выводы указывают на возможное влияние комплекса факторов, включая особенности рельефа, интенсивность осадков и состояние дренажных систем.