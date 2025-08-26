Эпидемиолог Лебедев: у заболевших «стратусом» присутствует осиплость голоса

Новый вариант коронавируса под названием «стратус» протекает в относительно лёгкой форме и по симптомам напоминает обычную ОРВИ. Как рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, отличительной особенностью штамма является осиплость голоса, которая проявляется уже на 1−2-й день заболевания и встречается более чем у 70% инфицированных.