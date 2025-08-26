Эпидемиолог Лебедев: у заболевших «стратусом» присутствует осиплость голоса

Новый вариант коронавируса под названием «стратус» протекает в относительно лёгкой форме и по симптомам напоминает обычную ОРВИ. Как рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, отличительной особенностью штамма является осиплость голоса, которая проявляется уже на 1−2-й день заболевания и встречается более чем у 70% инфицированных.
По словам специалиста, вариант XFG, получивший неофициальное название «стратус», не является полностью новым, а представляет собой один из подтипов «омикрона».
Болезнь обычно сопровождается головной болью, болью в горле, кашлем, заложенностью носа, насморком, умеренной температурой и слабостью. В отличие от гриппа, симптомы развиваются постепенно и переносятся легче.
Лебедев отметил, что «стратус» не вызывает более тяжёлых форм заболевания по сравнению с другими вариантами «омикрона», однако отличается высокой заразностью. Из-за быстрого распространения вируса возможен рост числа случаев заражения, особенно в крупных городах.
Ранее эпидемиолог, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал о способах защититься от нового варианта коронавируса «Стратус».