Автомобильный крестный ход пройдет из Хабаровска в Де-Кастри

Он посвящен памяти защитников восточных рубежей России.

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с 26 по 28 сентября состоится автомобильный Крестный ход из Хабаровска в поселок Де-Кастри Николаевской епархии Приамурской митрополии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Он приурочен к празднованию 27 сентября 170-летней годовщины победы над английским десантом в заливе Де-Кастри, известной как Восточный эпизод Крымской войны, увековечиванию памяти защитников восточных рубежей России.

В программе Крестного хода — Богослужения, установка памятного знака и поклонного креста защитникам Александровского поста, посещение живописных уголков природы Татарского пролива.

По вопросам, связанным с участием в Крестном ходе, обращаться к иерею Андрею Дидуру (телефон +79621508202).