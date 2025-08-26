Автомобильный крестный ход пройдет из Хабаровска в Де-Кастри

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия с 26 по 28 сентября состоится автомобильный Крестный ход из Хабаровска в поселок Де-Кастри Николаевской епархии Приамурской митрополии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».