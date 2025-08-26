Ричмонд
Фильмы, пропагандирующие отказ от деторождения, не будут получать прокатные удостоверения

Фильмы, которые пропагандируют отказ от рождения детей, будут лишены прокатного удостоверения. Об этом заявили в Министерстве культуры РФ.

Минкультуры начнут отказывать в выдаче удостоверений с 1 сентября 2025 года.

«Минкультуры РФ с 1 сентября текущего года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения», — указано в материале РИА Новости, ссылающихся на приказ ведомства. Отмечается, что «отказ от деторождения» станет причиной в отказе выдачи удостоверений также, как и, например, пропаганда порнографии, насилия и жестокости в фильмах.

Ранее в России уже обсуждались вопросы ограничения показа отдельных фильмов, в том числе на фоне принятия закона о запрете распространения кинолент, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности. Этот закон предусматривает возможность отказа или отзыва прокатного удостоверения и вступит в силу с 1 марта 2026 года. Дискуссии о запретах сопровождались заявлениями депутатов о необходимости ориентироваться на возрастные категории, а не на полный запрет картин.