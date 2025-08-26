Фильмы, пропагандирующие отказ от деторождения, не будут получать прокатные удостоверения

«Минкультуры РФ с 1 сентября текущего года будет отказывать в выдаче прокатных удостоверений фильмам в случае, если в них присутствует пропаганда отказа от деторождения», — указано в материале РИА Новости, ссылающихся на приказ ведомства. Отмечается, что «отказ от деторождения» станет причиной в отказе выдачи удостоверений также, как и, например, пропаганда порнографии, насилия и жестокости в фильмах.