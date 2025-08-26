Долг Белоцерковской* вырос в 13 раз

РИА Новости со ссылкой на данные судебных приставов и информации сервиса «БИР-Аналитик» сообщает, что с 2023 по 2025 год петербургскими приставами было возбуждено восемь исполнительных производств в отношении Белоцерковской. Пять из них касаются взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму свыше 46,9 миллиона рублей. Одно из производств было возбуждено на основании судебного решения о взыскании 43,4 миллиона рублей по договору займа с фирмы «Бонус-Эдвайзер».