Врач Чернышова: тропические мясные мухи смертельно опасны для младенцев

Тропические мясные мухи наиболее опасны для младенцев, сообщила в беседе с aif.ru врач-терапевт с 30-летним стажем Надежда Чернышова.
Напомним, ранее стало известно, что в США выявили новый случай заражения человека личинкой мясной мухи. Зараженный человек приехал в Штаты из Гватемалы.
Специалист рассказала, что мясные мухи не кусают человека, но откладывают личинки в его раны, а те, в свою очередь, начинают поедать сначала отмершие клетки, а потом и здоровые ткани.
«Особенно опасны мясные мухи для малышей, потому что могут привести к инфекции в районе пупочной ранки. В случае с человеком, заражение этими личинками может привести к летальному исходу. Также они паразитируют на домашнем скоте, например, на коровах», — отметила она.
Чернышова добавила, что в России есть похожие мясные мухи, но они менее опасны, чем их тропические сородичи.
