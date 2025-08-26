Скончался актер из «Чисто английского убийства» Джайлз Хавергал

Шотландский актёр и театральный режиссёр Джайлз Хавергал скончался 23 августа на 88-м году жизни. О его уходе из жизни сообщили британские средства массовой информации, не указывая причин смерти.
Хавергал появился на свет 9 июня 1938 года в Эдинбурге. В течение трёх лет он занимал пост руководителя театра «Уотфорд Палас» в одноимённом городе, после чего более тридцати лет возглавлял театр Citizens в Глазго, где осуществил постановку свыше 80 спектаклей по произведениям Уильяма Шекспира, Грэма Грина и Томаса Манна.
Помимо режиссёрской деятельности, Хавергал занимался преподаванием в Шотландии, Великобритании и Соединённых Штатах. Его также приглашали для работы над постановками в зарубежные театры.
В 1960 году он впервые появился на телеэкранах, приняв участие в таких проектах, как «Чисто английское убийство», «Доктор Финли», «Хозяин долины» и «Призраки».
Хавергал признан одним из наиболее значительных театральных деятелей Шотландии XX века, известным своим новаторским подходом к интерпретации произведений мировой классической литературы.
Читайте также: Жена бывшего ведущего «Вестей» Юрия Ростова подтвердила его смерть.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.