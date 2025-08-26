Скончался актер из «Чисто английского убийства» Джайлз Хавергал

Хавергал появился на свет 9 июня 1938 года в Эдинбурге. В течение трёх лет он занимал пост руководителя театра «Уотфорд Палас» в одноимённом городе, после чего более тридцати лет возглавлял театр Citizens в Глазго, где осуществил постановку свыше 80 спектаклей по произведениям Уильяма Шекспира, Грэма Грина и Томаса Манна.