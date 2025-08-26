Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 26 августа

Жители жалуются на мобильный, проводной интернет, Wi-Fi и телевидение. Проблемы наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, в Черемушках, на Красрабе и в районе Красной площади. Также нестабильно работает интернет в Железногорске.