Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 26 августа

В Красноярске 31 день без перерыва продолжаются проблемы с мобильным интернетом. За минувшие сутки портал Downdetector зарегистрировал 463 жалобы. За последний час поступило 9 обращений.
Жители жалуются на мобильный, проводной интернет, Wi-Fi и телевидение. Проблемы наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, в Черемушках, на Красрабе и в районе Красной площади. Также нестабильно работает интернет в Железногорске.
Напомним, что проблемы с мобильным интернетом возникли 26 июля. В министерстве цифрового развития объясняли, что ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Сроки восстановления полноценной работы интернета пока неизвестны.
Жителям городов, где наблюдаются проблемы со связью, советуют заранее скачать на телефон оффлайн-карты и иметь с собой запас налички.
Также на отключения интернета 26 августа жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей.