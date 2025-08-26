Ричмонд
Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 26 августа

Проблемы длятся на протяжении месяца.

В Красноярске 31 день без перерыва продолжаются проблемы с мобильным интернетом. За минувшие сутки портал Downdetector зарегистрировал 463 жалобы. За последний час поступило 9 обращений.

Жители жалуются на мобильный, проводной интернет, Wi-Fi и телевидение. Проблемы наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, в Черемушках, на Красрабе и в районе Красной площади. Также нестабильно работает интернет в Железногорске.

Напомним, что проблемы с мобильным интернетом возникли 26 июля. В министерстве цифрового развития объясняли, что ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Сроки восстановления полноценной работы интернета пока неизвестны.

Жителям городов, где наблюдаются проблемы со связью, советуют заранее скачать на телефон оффлайн-карты и иметь с собой запас налички.

Ранее эксперты рассказывали, что будет с мобильным интернетом в Красноярском крае.

Также на отключения интернета 26 августа жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей.