Россиянам назвали самую популярную схему мошенничества перед 1 сентября

Накануне 1 сентября наиболее частыми мошенническими схемами становятся: имитация звонков из приемной комиссии или деканата учебных заведений, уведомления о блокировке электронных дневников и предложения пройти регистрацию на фиктивных образовательных платформах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в группе быстрого реагирования «Билайна».
«Сначала абитуриенту или студенту звонит якобы представитель вуза и под тем или иным предлогом выманивает у него код из смс», — передает собеседник агентства.
Эксперты пояснили, что для последующего хищения средств мошенники убеждают жертву установить поддельное мобильное приложение, маскирующееся под банковский софт для «защиты от мошеннических операций».
После установки вредоносная программа создает виртуальный клон банковской карты, что позволяет злоумышленникам осуществлять бесконтактное списание денежных средств.
Кроме этого, второй частой схемой стали сообщения о блокировке электронного дневника или образовательной платформы.
Еще один метод — предложение зарегистрироваться на поддельном учебном портале, в приложении вуза или студенческом чате, что на самом деле ведет на фишинговую страницу.
Накануне в МВД проинформировали о новой мошеннической схеме с поддельными звонками.