Россиянам назвали самую популярную схему мошенничества перед 1 сентября

Накануне 1 сентября наиболее частыми мошенническими схемами становятся: имитация звонков из приемной комиссии или деканата учебных заведений, уведомления о блокировке электронных дневников и предложения пройти регистрацию на фиктивных образовательных платформах. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в группе быстрого реагирования «Билайна».