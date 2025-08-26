Ричмонд
Температурные качели ждут Башкирию в конце лета

В ближайшие три дня ожидаются колебания от +8° ночью до +28° днем.

Источник: Башинформ

По данным Башгидромета, сегодня, 26 августа, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха составит +18, +23°, по югу до +28°.

В среду, 27 августа, также местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +9, +14°, днем +18, +23°, по юго-востоку до +28°.

В четверг, 28 августа, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +6, +11°, днем +18, +23°.