Трамп: Конфликт России и Украины — это противостояние личностей

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине осложняется наличием в нем «масштабных конфликтов персоналий», однако, несмотря на это, он будет урегулирован. Об этом Трамп заявил во время подписания ряда указов в Белом доме.
Он также признался, что изначально полагал, что урегулирование украинского вопроса будет «проще всего». Он подчеркнул, что боевые действия будут прекращены со временем.
— Честно говоря, я думал, что с Украиной и Россией будет проще всего… Но оказалось, что тут есть масштабные конфликты персоналий, — цитирует Трампа ТАСС.
Ранее газета The New York Times сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не спровоцировал дипломатический скандал с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для встречи его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также 19 августа он заявил, что главы России и Украины могут встретиться в течение двух недель.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.