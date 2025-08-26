Трамп: Конфликт России и Украины — это противостояние личностей

Ранее газета The New York Times сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц чуть не спровоцировал дипломатический скандал с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, настоятельно потребовав согласовать перемирие как условие для встречи его российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также 19 августа он заявил, что главы России и Украины могут встретиться в течение двух недель.