В Приморье из-за циклона произошло несколько энергоаварий

После прошедших мощных ливней во Владивостоке зафиксировано несколько очагов подтоплений. Так, традиционно ушла под воду часть проезжей части на площади Луговой. Бригады служб жизнеобеспечения оперативно откачивали здесь воду. Также в городе проводится уборка наносов грунта, обследование и прочистка сетей ливневой канализации и обрезка аварийных деревьев.