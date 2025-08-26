Ричмонд
В Приморье из-за циклона произошло несколько энергоаварий

Приморский край приходит в себя после очередного удара стихии. По данным администрации города, выпало 64 миллиметра осадков.

Источник: Российская газета

После прошедших мощных ливней во Владивостоке зафиксировано несколько очагов подтоплений. Так, традиционно ушла под воду часть проезжей части на площади Луговой. Бригады служб жизнеобеспечения оперативно откачивали здесь воду. Также в городе проводится уборка наносов грунта, обследование и прочистка сетей ливневой канализации и обрезка аварийных деревьев.

Аварии на электросетях произошли в Находкинском и Артемовском городских округах, а также в Хасанском и Надеждинском муниципальном округах. Без света остались около девяти тысяч жителей — прокуратура Приморского края контролирует ликвидацию последствий аварий.

Кроме того, надзорное ведомство следит и за дорожной обстановкой на территории края.