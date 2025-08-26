Эксперт Лукацкий сказал о рисках пользования Google Meet и Microsoft Teams

«Риски в Google Meet и Microsoft Teams ровно те же самые, что и для абсолютно любого мессенджера, начиная от зарубежного и заканчивая российским. По ним злоумышленники могут позвонить гражданину и, введя его в заблуждение, заставить сделать какие-то действия — либо перевести деньги, либо назвать какие-то ключевые слова, либо пароли, либо одноразовые коды для доступа к госуслугам и так далее. Особенность только в том, что Google Meet предустановлен на всех Android, поэтому он гораздо более распространен. Ровно по этой причине его недавно, наверное, стали блокировать, хотя никто и не признается в этом. С Microsoft Teams ситуация немного иная. Для того, чтобы им воспользоваться, его надо устанавливать на смартфон пользователя. Пользоваться им, конечно, гораздо сложнее, потому что это продукт корпоративного применения, а не личного», — сказал собеседник издания.