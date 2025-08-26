Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Введены ограничения в аэропортах Пулково и Псков

В аэропортах Пулково и Псков введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко.

В аэропортах Пулково и Псков введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорты Пулково, Псков. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Причиной ввода ограничений является обеспечение безопасности полетов.

Также указано, что ограничения в ряде районов Ленобласти могут сказаться на использовании воздушных трасс в Калининград или из него. В связи с этим могут произойти корректировки в расписании аэропорта Храброво, сообщил Кореняко.

Ранее представитель Росавиации сообщил о вводе ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Судя по информации, причина их ввода аналогичная — обеспечение безопасности полетов.