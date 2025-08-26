Введены ограничения в аэропортах Пулково и Псков

Причиной ограничений является обеспечение безопасности полетов, заявил Кореняко.
В аэропортах Пулково и Псков введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Пулково, Псков. Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил Кореняко в telegram-канале. Причиной ввода ограничений является обеспечение безопасности полетов.
Также указано, что ограничения в ряде районов Ленобласти могут сказаться на использовании воздушных трасс в Калининград или из него. В связи с этим могут произойти корректировки в расписании аэропорта Храброво, сообщил Кореняко.
Ранее представитель Росавиации сообщил о вводе ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино). Судя по информации, причина их ввода аналогичная — обеспечение безопасности полетов.